Сульшер рассказал о серьёзных потерях «МЮ» перед матчем Лиги Европы с «Миланом»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер рассказал о состоянии команды в преддверии первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом».
«Я не думаю, что Маркус Рашфорд сможет сыграть в этом матче. Он всё ещё залечивает повреждение и сегодня не участвовал в общей тренировке. Несмотря на то, что я всегда оптимистично настроен, думаю, завтра он не выйдет на поле, а также может не сыграть в ближайшие на выходные в матче АПЛ.
Его забег на 55-65 метров в матче с «Манчестер Сити», приведший к травме, продемонстрировал тот голод, ту волю, ту скромность, которые нам присущи. Вероятно, в тот момент оно того стоило, но травмы футболистов никогда не радуют тренеров.
Я не уверен, что вообще кто-либо вернется к матчу с «Миланом». Давид Де Хеа недоступен, Донни ван де Бек тоже, Поль Погба — аналогично. Возможно нам сможет помочь Эдинсон Кавани, но, вероятнее всего, и он не сыграет завтра. Те же слова могу сказать про Хуана Мату. Так что ситуация такая же, как и перед матчем с «Сити», только минус ещё один игрок — Рашфорд», – цитирует Сульшера официальный сайт манкунианцев.
Матч «Манчестер Юнайтед» — «Милан» состоится завтра, 11 февраля, на стадионе «Олд Траффорд». Начало — в 20:55 мск.
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