Моуринью: очень хочу завоевать трофей для Дэниэла Леви. Он — невероятный руководитель

Главный тренер «Тоттенхэм Хотспур» Жозе Моуринью рассказал о главной задачи «шпор» на оставшуюся часть сезона.



«Я хотел бы быть частью команды, которая сможет завоевать трофей для Дэниэла Леви. Я не думаю, что справедливо мерить владельца, генерального директора или президента по количеству завоёванных при их работе трофеев, потому что во многих случаях это зависят от других людей. Считаю, что есть много способов взглянуть на работу руководителя команды в футболе, и работа, которая была проделана в „Тоттенхэме“, независимо от трофеев, которые клуб не дополучил в последние годы, неоспорима.



»Тоттенхэм" — это большой и очень хорошо организованный во многих аспектах клуб, и во многом это благодаря невероятной работе с стороны Леви. Я не думаю, что иногда справедливо судить только по количеству трофеев, но они — это соль и перец футбола, и я бы с удовольствием помог нашей команде впервые за долго время победить в каком-нибудь соревновании. Мы попытаемся. Посмотрим, возможно ли это", — приводит слова португальского специалиста Sky Sports.

«Тоттенхэм Хотспур» 25 апреля сыграет с «Манчестер Сити» в финальном матче Кубка английской Лиги. «Шпоры» продолжают участие в Лиге Европы — на стадии 1/8 финала их соперником стало загребское «Динамо».