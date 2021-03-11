«Вот это да, он человек!» Гари Линекер – о Лионеле Месси
Экс-футболист сборной Англии, а ныне известный телеэксперт Гари Линекер прокомментировал промах с пенальти нападающего «Барселоны» Лионеля Месси в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов с «ПСЖ» (1:1).
«Месси был великолепен в первом тайме, но этот его гол — нечто особенное. Вот это да, он человек!» — написал Линекер в своём «твиттере» после того, как Лионель Месси промахнулся с пенальти.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов «Пари Сен-Жермен» сыграл вничью с «Барселоной». Встреча проходила на стадионе «Парк де Пренс» в Париже и завершилась со счётом 1:1. Напомним, что в первом матче «ПСЖ» победил со счётом 4:1. Форвард «ПСЖ» Килиан Мбаппе оформил хет-трик, ещё по голу забили Мойзе Кин и Лионель Месси.
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