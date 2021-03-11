«Нельзя мешать спорт с политикой». Белорусский клуб «Гомель» не поддержал бойкот фанатов

«Гомель» на своём официальном сайте выступил с заявлением о ситуации с болельщиками команды, которые поддержали фанатов других клубов и решили бойкотировать матчи чемпионата Беларуси.



«Каждый футбольный клуб имеет свою армию поклонников, и «Гомель» не является исключением. Количество болельщиков определяет статус команды, её самобытность. Как футбол не мыслим без зрителей, так и болельщики не могут существовать отдельно от клуба. Меняются директора клуба, уходят и приходят новые тренеры, однако болельщики остаются преданными зелёно-белым цветам. Самое главное, что истинные поклонники поддерживают свою команду как во время больших достижений, так и во время неудачных сезонов.



Заявление фанатов ФК «Гомель» о поддержке фанатских движений других клубов и бойкоте матчей не совпадает с позицией руководства, тренеров, спортсменов и абсолютного большинства настоящих болельщиков ФК «Гомель», регулярно посещающих матчи. По нашему убеждению, нельзя мешать спорт с политикой. Надеемся, что истинные футбольные фанаты нашего клуба вернутся на свой сектор и будут активно, как прежде, поддерживать родную команду!» — говорится в заявлении.

Фанаты БАТЭ, брестского «Динамо» и ещё 8 клубов заявили о бойкоте матчей белорусской лиги