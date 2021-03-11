Орлов: как «Спартак» бежит! Он поведёт очень серьёзную борьбу с «Зенитом»

Известный комментатор Геннадий Орлов выразил уверенность, что «Спартак» поборется с «Зенитом» за чемпионство.



«Сейчас в таком состоянии, как «Зенит», из лидеров находится только «Краснодар». А «Спартак» вон как бежит! Правда, спартаковцам позволил гулять «Краснодар». Эти быстрые прорывы. Не сдержали игроков, особенно у своей штрафной. Правый защитник Мозес постоянно делал передачи с фланга, будто у краснодарцев не было там защитника. Это одна игра, просчёт. Но вы видели, какое у «Спартака» желание? Соболев забил. А как бежит Ларссон? Видно, что команда готова и хорошо мотивирована. Конечно, она поведёт очень серьёзную борьбу.



У ЦСКА появился Рондон, да и другие игроки подтянулись. «Рубин» добавится к конкурентам, если ещё два-три тура так сыграет. Кварацхелия, Макаров и Деспотович — три форварда. «Рубин» — единственная команда у нас, которая играет с тремя нападающими, и она хорошо играет. Значит, так выстроил игру Слуцкий. Значит, он хороший тренер. Вот результат его работы. Казанцам осталось три очка до четвёртого места. Все в таблице рядом, и клубы будут кататься, как на качелях», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.

Орлов: за неудачи «Зенита» должен отвечать Семак, все стрелы идут к этой фамилии