Орлов: за неудачи «Зенита» должен отвечать Семак, все стрелы идут к этой фамилии

Известный комментатор Геннадий Орлов рассказал, кто должен отвечать за неудачи «Зенита».
«Зенит» провалил предсезонную подготовку — вот и результат. Но он должен сам себя выручать. Вытягивать из болота сам себя — как Мюнхгаузен, за волосы. А кто ещё поможет игрокам? Их жизнь зависит от результата. Если результата нет, они закончились. Во-первых, их расформируют, будут тренеров менять, игроков. Так всегда в спорте происходит.
Мы видим, что не пошёл на пользу месяц подготовки. Команда не играет так, как это было у этих же игроков в начале декабря. Вспомните два матча — с «Динамо» и «Спартаком». Небо и земля — по движению и по всем футбольным компонентам. За это отвечает тренерский штаб и главный тренер. Что касается игроков, тренер должен нам рассказать, кто не хочет тренироваться, а кто не может. Но ответственность несёт тренер. Вот он и должен отвечать — Сергей Богданович Семак, главный ответственный. Все стрелы идут к этой фамилии, и никуда не деться», — сказал Орлов в эфире радиостанции «Эхо Москвы» в Петербурге.
- 11 марта 2021
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