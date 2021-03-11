«Роналду не способен выиграть ЛЧ в одиночку». Бруну Фернандеш — о провале «Ювентуса» в ЛЧ

Полузащитник «Манчестер Юнайтед» и сборной Португалии Бруну Фернандеш прокомментировал вылет «Ювентуса» из Лиги чемпионов УЕФА на стадии 1/8 финала и оценил роль Криштиану Роналду в туринском клубе.

«Криштиану — один из самых выдающихся игроков в истории футбола. Его менталитет вдохновляет тех, кто занимается этим видом спорта. Роналду многое выиграл, но никто не способен побеждать в одиночку. Я понимаю, что его переход в «Ювентус» создал невероятные ожидания в Турине по поводу победы в Лиге чемпионов. Но проигрывает не один футболист, а вся команда», — приводит слова Фернандеша Football Italia.

Напомним, «Ювентус» уступил «Порту» по сумме двух матчей на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов. «Старая синьора» выиграла в ответной встрече, но в четвертьфинал вышли португальские «драконы» благодаря большему количеству выездных голов.