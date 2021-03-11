Матч за Суперкубок Франции впервые в истории пройдёт в Израиле

Матч за Суперкубок Франции впервые в истории состоится в Израиле. Встречу примет стадион «Блумфилд» в Тель-Авиве, сообщает официальная пресс-служба французской лиги.

Дата проведения матча за Суперкубок Франции — 1 августа 2021 года. В матче за трофей встретятся чемпион французской Лиги 1 и обладатель Кубка страны. На данный момент в чемпионате Франции лидирует «Лилль», который в 28 матчах набрал 62 очка.

Действующим обладателем Суперкубка Франции является «Пари Сен-Жермен». В матче за трофей парижане переиграли «Марсель» со счётом 2:1. За «ПСЖ» забивали Мауро Икарди и Неймар, в составе «Марселя» отличился Димитри Пайет. Из-за пандемии коронавируса матч за Суперкубок Франции прошлого года был перенесён на 13 января 2021 года.