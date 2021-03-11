«Спартак» потребовал от РФС разъяснений по поводу отказа отменить жёлтую карточку Жиго

Московский «Спартак» обратился к Российскому футбольному союзу (РФС) с просьбой публично обосновать некоторые решения КДК. Обращение опубликовано на официальном сайте красно-белых.
Так, «Спартак» недоволен отменой жёлтой карточки футболиста московского «Динамо» Даниила Фомина. Обнуление предупреждения позволит Фомину сыграть в матче со «Спартаком» в ближайшую субботу.
При этом КДК РФС оставил в силе наказание для защитника красно-белых Самуэля Жиго, из-за чего француз пропустит субботний матч с «Динамо».
По мнению «Спартака», подобные решения должны быть максимально подробно и публично разъяснены, ведь «они способны оказать серьёзное влияние на результат предстоящего матча».
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