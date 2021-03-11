Экс-защитник «Лестера»: Варди пьёт портвейн и ест пиццу перед играми

Бывший защитник «Лестер Сити» бельгиец Ричи Де Лат рассказал о том, как форвард «лис» Джейми Варди пил накануне игры.



«В ночь перед игрой Джейми пьёт пинты и ест только пиццу. Например, когда он побил рекорд Рууда ван Нистелроя, забив в 11 играх подряд. Накануне вечером водитель автобуса купил нам бутылку портвейна. Мы спрятали её в нашем гостиничном номере. У меня был стакан, и Джейми позаботился о том, чтобы допить бутылку».



Также Де Лат рассказал о странной выходке другого партнёра по «Лестеру» — Марчина Василевски: «Марчин был очень хорошим человеком. Необычным, но милым. Из тех парней, с которыми можно смеяться, но которые делают странные вещи. Я помню, как собирался пообедать с ним в очень модном ресторане. Внезапно он хватает свой стакан и буквально откусывает от него кусок, не вздрагивая. Повсюду были осколки стекла, он смотрит на меня и начинает смеяться. Я совсем этого не понимал», — приводит слова Де Лата Goal.com со ссылкой на Het Nieuwsblad.



Де Лат, играющий сейчас за «Антверпен», выступал за «Лестер» с 2012 по 2016-й годы.