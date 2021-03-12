«Гранада» переиграла «Мольде» в первом матче 1/8 финала Лиги Европы
Испанская «Гранада» выиграла у норвежского «Мольде» со счётом 2:0 в первом матче 1/8 финала Лиги Европы.
Счёт на 26-й минуте открыл 38-летний Хорхе Молина. На 75-й минуте второй гол испанского клуба красивым ударом с лёта в ближний угол забил ещё один ветеран – 35-летний Роберто Сольдадо.
С 71-й минуты «Мольде» играл вдесятером после удаления за вторую жёлтую карточку Мартина Эллингсена. К слову, первое предупреждение он получил за три минуты до этого.
«Гранада» 12 раз пробила по воротам, шесть раз попав в створ и создав три голевых момента. У «Мольде» 10 ударов по воротам, четыре попадания в створ и ни одного реального шанса забить. Команды на двоих подали 17 угловых и 22 раза нарушили правила.
Ответный матч состоится 18 марта.
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