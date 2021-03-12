Марсьяль получил повреждение в игре с «Миланом»

25-летний форвард английского «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль получил повреждение в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с «Миланом» (1:1), сообщил главный тренер манкунианцев Уле-Гуннар Сульшер на послематчевой пресс-конференции.

«Марсьяль получил удар в бедло, так что это ещё один форвард, которого нам нужно обследовать в ближайшее время и следить за его состоянием. Определённо, надеюсь, что Рашфорд будет в Милане в следующий четверг. Не уверен, что он будет доступен уже к воскресенью, но скрестим пальцы, он нам действительно необходим.

Кавани? Я не думаю, что Эдинсон будет готов к воскресенью, нет», — цитирует Сульшера Goal.

В текущем сезоне Марсьяль принял участие в 35 встречах за «Манчестер Юнайтед» во всех турнирах, в которых отметился 7 забитыми мячами и 8 результативными передачами.