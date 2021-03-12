Главный тренер «Шахтёра» Каштру назвал несправедливым результат матча с «Ромой»

Главный тренер донецкого «Шахтёра» Луиш Каштру назвал несправедливым результат первого матча 1/8 финала Лиги Европы с «Ромой». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме (Италия) и завершилась победой итальянского клуба со счётом 3:0.

«Сбалансированная игра во втором тайме, у обеих команд были моменты. Во втором тайме мы начали доминировать. Были моменты, чтобы забить гол, но «Рома» убивает игру за четыре минуты.

Мы пропустили гол с углового, мы пропустили ещё один мяч. Во время второго пропущенного мяча арбитр вроде бы должен был дать свисток. На тот момент команда отключилась, разбалансировалась. Это были фатальные четыре минуты для нашей игры. Результат очень несправедлив», — сказал Каштру после матча.

Ответная встреча команд состоится через неделю, 18 марта. Матч пройдёт на стадионе «Олимпийский» в Киеве (Украина). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:55 мск.