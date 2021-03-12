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Канчельскис: без Дзюбы сборная не может играть. Он лучший нападающий в России

Канчельскис: без Дзюбы сборная не может играть. Он лучший нападающий в России
Футбол / Сборная России 0
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Бывший полузащитник сборной России и «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис прокомментировал вызов нападающего «Зенита» Артёма Дзюбы в национальную команду.

«Конечно, Дзюба заслуживает вызова в сборную России. В предыдущих матчах мы увидели, что кроме него у нас нет нападающих.

Соболев пока не проявил себя в сборной. Показателем был матч с Сербией (0:5). Какие могут быть обсуждения? В данный момент Дзюба – лучший нападающий в России. Есть данные у Соболева. Надеемся, что Кокорин заиграет в «Фиорентине», но на это нужно время. У Смолова много травм.

Думаю, что он поможет сборной. Все увидели, что без Дзюбы команда не может играть. При нём было ясно, в какой футбол играем: идет длинная передача, а Дзюба цепляется за мяч и его сбрасывает. Без Дзюбы были растерянные. Не знали, что делать.

Дзюбу выбрала команда и тренерский штаб. Что теперь выбирать капитана на телевидение? Ещё этого не хватало. Выбор капитана – это чисто командное дело. Здесь не должно быть никакого обсуждения. Сейчас Дзюба – капитан. А нравится или не нравится – это уже дело каждого человека», — цитирует Канчельскиса «Спорт день за днём».

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