Широков: только «Краснодар» приносит еврокубковые очки, остальные ничего не могут

Бывший игрок сборной России Роман Широков прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
«Стремительное понижение России в таблице коэффициентов УЕФА за последнее время – конечно, огромная проблема для нас. Теперь будет меньше наших команд, участвующих в той же Лиге чемпионов, которая даёт основной доход играющим в ней клубам. Следовательно, чем меньше соревновательной практики с более-менее сильными конкурентами, тем меньше возможного роста чемпионата и тем слабее у нас станет Премьер-лига. Также сейчас будет ещё меньше иностранных игроков, которые захотят приехать к нам.
Раньше мы позиционировались как одна из лучших лиг, заходили в шестёрку, но бесславно оттуда вылетели. Это результат последних трёх лет выступлений в еврокубках, когда мы даже отбор в Лигу Европы пройти не могли. Притом одни из самых сильных клубов РПЛ вылетали на предварительном раунде.
В этом году, мне кажется, мы вообще практически очков не набрали. И это очень печально, конечно. Только «Краснодар» из года в год стабильно приносит очки в копилку, это единственная стабильная команда в еврокубках, на мой взгляд. Остальные пока ничего не могут, к сожалению», — цитирует Широкова Sport24.
- 12 марта 2021
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