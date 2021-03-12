Губерниев: полная катастрофа. Не удивлюсь, если вылетим из первой десятки рейтинга УЕФА

Известный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал падение России на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
«Мы будем опускаться ниже. Нам нужно вернуться на систему весна-осень, чтобы не играть зимой, прекратить думать о том, как набить только свой карман. Реформировать систему управления клубами. Задуматься об отмене лимита на легионеров. Пока происходит полная катастрофа. Не удивлюсь, если вылетим из первой десятки», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Напомним, после победы «Аякса» в матче с «Янг Бойз» (3:0) коэффициент Нидерландов в сезоне-2020/2021 повысился до 8,400 баллов, а по сумме пяти последних сезонов — до 38,400 баллов. Россия, у которой не осталось представителей в еврокубках, имеет в своём активе 38,382 балла и уже никак не повысит свой коэффициент в нынешнем сезоне. Таким образом, Нидерланды обошли Россию, сместив РПЛ с седьмого на восьмое место в таблице коэффициентов УЕФА.
- 12 марта 2021
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