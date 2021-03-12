Воспитанник «Зенита» Криушев рассказал, почему рано ушёл из футбола и стал таксистом

Воспитанник «Зенита» вратарь Максим Криушев рассказал, почему рано завершил футбольную карьеру и стал работать таксистом.
«В аренде я сломал руку, и меня отправили домой. После этого немного подзабросил себя, перестал тренироваться и ленился. Разочаровался в футболе и примерно год ничего не делал. Постепенно начал восстанавливаться, ходить в зал, играл за любительские команды в матчах восемь на восемь. Потом мне позвонил тренер из Узбекистана и пригласил на сборы. Я позвонил бывшим тренерам из «Зенита» и попросил позаниматься с академией, чтобы вернуть форму. Ходил на тренировки с 2003-2004 годом рождения, хотя был старше их на восемь-девять лет.
Лагерь с «Зенитом» мне не помог. Уже на сборах в Узбекистане понял, что окончательно ослаб: потерял технику и фирменные мощные выносы. Я провёл две неплохие игры, но мне позвонил тренер вратарей и сказал, что я уже не на уровне. Попросил дать мне ещё немного на восстановление, но он сказал, что у них нет на это времени. И я закончил с футболом.
Хорошо, что родители купили в Питере квартиру, когда я ещё играл в академии «Зенита». Ходил по разным компаниям, не знал, что мне нужно от жизни и где смогу работать. Если бы не жена и ребёнок, пошёл бы в армию. А без военного билета было трудно куда-то устроиться, поэтому работал в такси на своей машине, у меня тогда был Volkswagen Polo. Если не особенно стараться и работать по 10 часов в день, можно получать около 30 тысяч в месяц. Если ездить активно — около 60», — сказал Криушев в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Евгению Маркову.
- 12 марта 2021
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