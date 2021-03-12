ЦСКА поддержал своего бывшего футболиста Марка Гонсалеса, который перенёс инфаркт

ЦСКА в своём официальном «твиттере» отреагировал на новость о проблемах со здоровьем у бывшего полузащитника команды Марка Гонсалеса.



«У нашего бывшего полузащитника Марка Гонсалеса случился инфаркт. Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении «армейцев».



Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе красно-синих футболист провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач, став двукратным чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром турнира, дважды обладателем Кубка и единожды — Суперкубка страны.



В ходе своей карьеры Гонсалес также защищал цвета «Альбасете», «Ливерпуля», «Реала Сосьедад», «Бетиса» и клубов в Бразилии и на родине, в Чили.

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