ЦСКА поддержал своего бывшего футболиста Марка Гонсалеса, который перенёс инфаркт
ЦСКА в своём официальном «твиттере» отреагировал на новость о проблемах со здоровьем у бывшего полузащитника команды Марка Гонсалеса.
«У нашего бывшего полузащитника Марка Гонсалеса случился инфаркт. Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении «армейцев».
Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе красно-синих футболист провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач, став двукратным чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром турнира, дважды обладателем Кубка и единожды — Суперкубка страны.
В ходе своей карьеры Гонсалес также защищал цвета «Альбасете», «Ливерпуля», «Реала Сосьедад», «Бетиса» и клубов в Бразилии и на родине, в Чили.
У экс-футболиста ЦСКА снова проблемы. «Хрустальный» Марк перенёс инфаркт в 36 лет!
Невезучий, совершенно невезучий человек!
Рекомендуем вам
- 12 марта 2021
-
17:27
-
17:16
-
16:58
-
16:51
-
16:50
-
16:49
-
16:41
-
16:30
-
16:18
-
16:00
-
16:00
-
15:50
-
15:28
-
15:24
-
14:57
-
14:51
-
14:37
-
14:20
-
14:17
-
14:03
-
13:54
-
13:53
-
13:37
-
13:13
-
13:06
-
12:55
-
12:47
-
12:42
-
12:39
-
12:34
-
12:34
-
12:27
-
12:22
-
12:13
-
12:06
Партнерский контент
Рекомендуем вам