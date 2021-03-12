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ЦСКА поддержал своего бывшего футболиста Марка Гонсалеса, который перенёс инфаркт

ЦСКА поддержал своего бывшего футболиста Марка Гонсалеса, который перенёс инфаркт
Футбол / РПЛ 0

ЦСКА в своём официальном «твиттере» отреагировал на новость о проблемах со здоровьем у бывшего полузащитника команды Марка Гонсалеса.

«У нашего бывшего полузащитника Марка Гонсалеса случился инфаркт. Желаем Марку здоровья, сил и скорейшего восстановления!» — говорится в сообщении «армейцев».

Гонсалес выступал за ЦСКА с 2009 по 2014 год. В составе красно-синих футболист провёл 69 встреч во всех турнирах, в которых забил 10 мячей и отдал 13 голевых передач, став двукратным чемпионом России, серебряным и бронзовым призёром турнира, дважды обладателем Кубка и единожды — Суперкубка страны.

В ходе своей карьеры Гонсалес также защищал цвета «Альбасете», «Ливерпуля», «Реала Сосьедад», «Бетиса» и клубов в Бразилии и на родине, в Чили.

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Невезучий, совершенно невезучий человек!
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