У экс-футболиста ЦСКА снова проблемы. «Хрустальный» Марк перенёс инфаркт в 36 лет!

Марк Гонсалес, изрядно настрадавшийся за свою футбольную карьеру, снова попал под удар жизни: его жена сообщила на своей странице в «Инстаграме», что чилиец перенёс инфаркт миокарда. В 36 лет! Сейчас он уже в порядке, но, по признанию возлюбленной, последние дни были очень непростыми: по тону её поста понятно, что Марк боролся за жизнь. «Я рассказываю об этом, потому что ты постепенно восстанавливаешься, а я – постепенно принимаю, что ты всё же с нами, – написала она. – Удивительно, как всё быстро может измениться. Жизнь может удивить и испытать нас, вселить страх, но с верой, силой и надеждой мы можем выйти из любого неприятного положения. Я хочу, чтобы ты был со мной всегда, Марк».

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Гонсалес получил от болельщиков прозвище «хрупкий, хрустальный» за свои частые травмы – их за его карьеру набралось и правда немало. «Пик» пришёлся на время в ЦСКА, когда чилиец проводил время с врачами чуть ли не чаще, чем с одноклубниками на поле: колена, бёдра, ушибы, лодыжки – чего только не случилось за время в Москве. Получилось, что за 17 лет карьеры из-за частого отсутствия в строю он провёл скромное для такого отрезка времени количество матчей – всего 229.

Позиция: полузащитник.

Клубы: «Универсидад Католика» (2002-2004, 2014-2015), «Альбасете» (2004-2005), «Ливерпуль» (2005-2007), «Реал Сосьедад» (2006), «Реал Бетис» (2007-2009), ЦСКА (2009-2014), «Спорт Ресифи» (2016), «Коло-Коло» (2017), «Манальянес» (2018-2019).

Достижения: Суперкубок Англии, чемпион России (х2), серебряный призёр России, бронзовый призёр России, обладатель Кубка России (х2) и Суперкубка, победитель Кубка Америки.

Всего за карьеру 229 матчей, 41 гол.

На одной из тренировок ЦСКА Гонсалес получил удар в бедро от одноклубника, из-за чего пришлось срочно делать операцию в США. Он восстанавливался всё лето, но уже к началу осени оказалось, что чилиец получил редкое осложнение после хирургического вмешательства. В 98% случаев такая операция заканчивается благополучно, но при всей своей удаче Гонсалес попал в редкие 2%. Марку пришлось потратить на восстановление ещё четыре месяца, и всё это время его не покидала мысль, что с футболом, скорее всего, лучше бы закончить. Евгений Гинер был солидарен: говорил, что чилийцу пора вешать бутсы на гвоздь.

Как только он вернулся, на зимнем сборе травма снова дала о себе знать – произошёл очередной рецидив. Гонсалес пропустил ещё почти полгода – это была катастрофа.



Но Леонид Слуцкий, который тогда был тренером ЦСКА, поддержал Марка в его решении всё же попробовать вернуться на поле. «Он сказал, что для себя решил так: предпримет еще одну попытку вернуться в футбол и выйти на какой-то уровень, но если она закончится безуспешно — то всё, – говорил он. – Так решил не клуб, а именно Марк, для себя».

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Гонсалес вернулся, и в итоге поиграл ещё почти семь лет, но уже на родине. Там его тоже преследовали травмы: не такие серьёзные, но всё равно неприятные и мешающие всецело раскрываться на поле.



«Марк просто несчастливый, невезучий человек, – говорил Слуцкий. – Те травмы и операции, которые он перенес, те последствия, которые у него были после ушибов, это страшно. Не только я впервые с таким столкнулся. Наши доктора, у которых огромный стаж работы, говорили, что таких случаев не то, что не видели, даже не слышали о таком, они не были описаны».



После завершения карьеры Марк живёт с семьёй в Чили, где открыл строительную фирму и ивент-агентство «House of Mark» вместе с женой.