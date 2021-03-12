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Стоичков: когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Его надо продавать

Стоичков: когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Его надо продавать
Футбол / Испания 0
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Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал нападающего команды Антуана Гризманна после вылета сине-гранатовых из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала.

В первой встрече парижане на выезде разгромили каталонцев со счётом 4:1. В ответном матче, состоявшемся 10 марта, «Барселона» пропустила первой, но затем восстановила равновесие и имела шанс уйти на перерыв, ведя в счёте. Однако форвард Лионель Месси не реализовал пенальти. Во втором тайме голов не было, итоговый счёт — 1:1.

«Каждый раз, когда Гризманн выходит на поле, «Барселона» оказывается вдесятером. Если они хотят добиться чего-то в долгосрочной перспективе, то его надо продавать. Тринкан и Брайтвайт должны быть в команде, но что там делает Гризманн?» — приводит слова Стоичкова sportsport.ba.

Гризманн: не думаю, что «Барселона» заслуживала столь раннего вылета из Лиги чемпионов
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