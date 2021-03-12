Стоичков: когда Гризманн на поле, «Барселона» играет вдесятером. Его надо продавать

Бывший футболист «Барселоны» Христо Стоичков раскритиковал нападающего команды Антуана Гризманна после вылета сине-гранатовых из Лиги чемпионов по итогам противостояния с «Пари Сен-Жермен» в 1/8 финала.
В первой встрече парижане на выезде разгромили каталонцев со счётом 4:1. В ответном матче, состоявшемся 10 марта, «Барселона» пропустила первой, но затем восстановила равновесие и имела шанс уйти на перерыв, ведя в счёте. Однако форвард Лионель Месси не реализовал пенальти. Во втором тайме голов не было, итоговый счёт — 1:1.
«Каждый раз, когда Гризманн выходит на поле, «Барселона» оказывается вдесятером. Если они хотят добиться чего-то в долгосрочной перспективе, то его надо продавать. Тринкан и Брайтвайт должны быть в команде, но что там делает Гризманн?» — приводит слова Стоичкова sportsport.ba.
- 12 марта 2021
-
17:27
-
17:16
-
16:58
-
16:51
-
16:50
-
16:49
-
16:41
-
16:30
-
16:18
-
16:00
-
16:00
-
15:50
-
15:28
-
15:24
-
14:57
-
14:51
-
14:37
-
14:20
-
14:17
-
14:03
-
13:54
-
13:53
-
13:37
-
13:13
-
13:06
-
12:55
-
12:47
-
12:42
-
12:39
-
12:34
-
12:34
-
12:27
-
12:22
-
12:13
-
12:06