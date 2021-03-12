Гол Кайседо в концовке принёс «Лацио» победу над «Кротоне»

В матче 27-го тура итальянской Серии А «Лацио» переиграл «Кротоне». Встреча проходила на стадионе «Олимпико» в Риме и завершилась со счётом 3:2.

На 14-й минуте счёт открыл полузащитник римлян Сергей Милинкович-Савич, ему ассистировал Штефан Раду. Затем нападающий «Кротоне» Симеон Нванкво сравнял счёт, голевую передачу отдал Лисандро Магальян. В конце первого тайма полузащитник «Лацио» Луис Альберто вывел свою команду вперёд, результативный пас на счету Чиро Иммобиле. На 50-й минуте Симеон Нванкво оформил дубль, реализовав пенальти. В концовке встречи форвард Фелипе Кайседо забил победный гол.

«Лацио» набрал 46 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице Серии А. «Кротоне» (15) находится на 20-м месте.