Рамос: Роналду привык к критике, ведь он всегда в центре внимания

Защитник мадридского «Реала» Серхио Рамос прокомментировал критику в адрес бывшего одноклубника, а ныне нападающего «Ювентуса» Криштиану Роналду после вылета туринцев на стадии 1/8 финала Лиги чемпионов от «Порту».
«Роналду — флагман «Ювентуса», он всегда в центре внимания, поэтому он привык к критике. Как и здесь, в «Реале», если что-то идёт не так, смотрят в первую очередь на капитана и тренера. Криштиану привык к этому.
Любая команда может тебя обыграть в Лиге чемпионов. «Барселона» тоже вылетела, но я надеюсь, что с нами этого не случится», — приводит слова Рамоса Marca.
В ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов УЕФА «Ювентус» принимал «Порту». Встреча проходила на стадионе «Альянц — Ювентус» в Турине (Италия) и завершилась победой хозяев в овертайме со счётом 3:2. Первая встреча команд завершилась победой «Порту» со счётом 2:1. Таким образом, счёт двухматчевого противостояния — 4:4. Португальцы прошли в четвертьфинал благодаря двум голам в гостях.
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