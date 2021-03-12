Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Урал» — «Ротор». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
12:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Ростов» обратится в ЭСК по трём эпизодам матча с «Химками»

«Ростов» обратится в ЭСК по трём эпизодам матча с «Химками»
Футбол / РПЛ 0
Аудио-версия:

«Ростов» направит обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС по трём эпизодам матча с «Химками» (0:1), сообщает «РБ-Спорт».

Клуб попросит дать оценку эпизоду с отменённым голом Али Соу. Также «Ростов» интересует момент на 74-й минуте, когда могли быть нарушены правила на Дмитрии Полозе. «Ростов» также попросит разобрать эпизод с назначении пенальти на Резиуане Мирзове.

В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» переиграли «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 1:0.

На 49-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный после фола Романа Тугарева. На 73-й минуте форвард «Ростова» Али Соу забил гол, однако комната VAR усмотрела у Соу положение вне игры. На 89-й минуте полузащитник «Химок» Александр Трошечкин был удалён после получения второй жёлтой карточки.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021