«Ростов» обратится в ЭСК по трём эпизодам матча с «Химками»

«Ростов» направит обращение в экспертно-судейскую комиссию РФС по трём эпизодам матча с «Химками» (0:1), сообщает «РБ-Спорт».
Клуб попросит дать оценку эпизоду с отменённым голом Али Соу. Также «Ростов» интересует момент на 74-й минуте, когда могли быть нарушены правила на Дмитрии Полозе. «Ростов» также попросит разобрать эпизод с назначении пенальти на Резиуане Мирзове.
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Химки» переиграли «Ростов». Встреча проходила на стадионе «Арена Химки» в Химках и завершилась со счётом 1:0.
На 49-й минуте полузащитник «Химок» Резиуан Мирзов открыл счёт, реализовав пенальти, назначенный после фола Романа Тугарева. На 73-й минуте форвард «Ростова» Али Соу забил гол, однако комната VAR усмотрела у Соу положение вне игры. На 89-й минуте полузащитник «Химок» Александр Трошечкин был удалён после получения второй жёлтой карточки.
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