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«Боруссия» М потерпела четвёртое поражение подряд

«Боруссия» М потерпела четвёртое поражение подряд
Футбол / Германия 0

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» переиграл мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадион «WWK-Арена» в Аугсбурге и завершилась со счётом 3:1.

На 38-й минуте нападающий гостей Ларс Штиндль не реализовал пенальти. В начале второго тайма счёт открыл полузащитник «Аугсбурга» Рубен Варгас, ему ассистировал Даниэль Калиджиури. Счёт сравнял полузащитник «Боруссии» Флориан Нойхаус, голевую передачу отдал Оскар Вендт. На 76-й минуте полузащитник Марко Рихтер вывел «Аугсбург» вперёд. Андре Хан увеличил преимущество хозяев на 89-й минуте.

«Аугсбург» в 25 матчах набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» (33) занимает 10-е место. Команда потерпела четвёртое поражение подряд в чемпионате.

Германия - Бундеслига. 25-й тур
12 марта 2021, пятница. 22:30 МСК
Аугсбург
Аугсбург
Окончен
3 : 1
Боруссия М
Мёнхенгладбах
1:0 Варгас – 52'   1:1 Нойхаус – 68'   2:1 Рихтер – 76'   3:1 Хан – 89'
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