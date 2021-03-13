«Боруссия» М потерпела четвёртое поражение подряд

В матче 25-го тура немецкой Бундеслиги «Аугсбург» переиграл мёнхенгладбахскую «Боруссию». Встреча проходила на стадион «WWK-Арена» в Аугсбурге и завершилась со счётом 3:1.

На 38-й минуте нападающий гостей Ларс Штиндль не реализовал пенальти. В начале второго тайма счёт открыл полузащитник «Аугсбурга» Рубен Варгас, ему ассистировал Даниэль Калиджиури. Счёт сравнял полузащитник «Боруссии» Флориан Нойхаус, голевую передачу отдал Оскар Вендт. На 76-й минуте полузащитник Марко Рихтер вывел «Аугсбург» вперёд. Андре Хан увеличил преимущество хозяев на 89-й минуте.

«Аугсбург» в 25 матчах набрал 29 очков и занимает 13-е место в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» (33) занимает 10-е место. Команда потерпела четвёртое поражение подряд в чемпионате.