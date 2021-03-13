Нагельсманн ответил на слухи о возможном назначении на пост главного тренера «Барселоны»

Главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн ответил на слухи о возможном назначении на пост наставника «Барселоны».

«Я знаю, как устроен футбольный бизнес. С моей стороны было бы неуважительно говорить об этих проблемах», — приводит слова Нагельсманна Goal.

Напомним, ранее сообщалось, что новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта очень уважает нынешнего тренера «Барселоны» Рональда Кумана, но он не делает серьёзную ставку на него. Если нидерландец выиграет титул, он может продолжить работу во главе команды, но Лапорта рассматривает кандидатуры других специалистов. На первом месте в списке президента — Нагельсманн.

Нагельсманн возглавил «РБ Лейпциг» в январе 2019 года. Контрактное соглашение специалиста с клубом рассчитано до 2023 года.