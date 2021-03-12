Лапорта хочет видеть Нагельсманна в «Барселоне»

Новый президент «Барселоны» Жоан Лапорта не рассматривает нынешнего главного тренера сине-гранатовых Рональда Кумана в качестве части своего проекта в каталонском клубе, сообщает Cadena SER.

Лапорта очень уважает нынешнего тренера «Барселоны», но он не делает серьёзную ставку на Кумана. Если нидерландец выиграет титул, он может продолжить работу во главе команды, но Лапорта рассматривает кандидатуры других специалистов. На первом месте в списке президента — главный тренер «РБ Лейпциг» Юлиан Нагельсманн.

Сообщалось, что «Барселона» не может определиться с кандидатурой нового нападающего. Мнения Кумана и Лапорты по этому поводу разошлись. Куман хочет видеть в «Барселоне» нападающего «Лиона» Мемфиса Депая. Лапорта же склоняется в сторону Серхио Агуэро из «Манчестер Сити». Президент каталонского клуба уже начал переговоры с аргентинцем, но главный тренер команды пытается убедить функционера в том, что 27-летний Депай принесёт команде больше пользы, чем 32-летний Агуэро.