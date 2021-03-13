Пятницкий: «Спартаку» нужен российский тренер, он будет говорить с командой на одном языке

Бывший футболист московского «Спартака» Андрей Пятницкий поделился мнением о требованиях к кандидатам на пост главного тренера красно-белых.
«В идеале это должен быть российский тренер, который будет говорить с футболистами на одном языке. Но это в идеале. Вообще мне эта тема не нравится. Она с конца прошлого года муссируется. Мне непонятно, как игроки воспринимают Тедеско, который то уходит, то остаётся. На мой взгляд, это не очень хорошая ситуация. Представьте, что руководитель фирмы уходит, и сотрудники не знают, что их ждёт. Это вообще плохая ситуация для любой сферы, не только для спорта.
Время же было достаточно — около двух месяцев. Почему вопрос не решили — знают только руководители клуба. Но надо отдать должное футболистам «Спартака», которые нацелены на высокие места, выкладываются на поле, играют с огоньком в глазах», — цитируют Пятницкого «Известия».
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