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«Арсенал» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 14:00

«Арсенал» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 14:00
Футбол / РПЛ 0
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Сегодня, 13 марта, состоится матч «Арсенал» — ЦСКА. Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.

Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.

Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — ЦСКА на «Чемпионате»

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).

«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — ЦСКА.

ЦСКА в 21 матче набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (14) идёт на 15-м месте.

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