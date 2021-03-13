«Арсенал» — ЦСКА: прямой эфир матча начнётся в 14:00

Сегодня, 13 марта, состоится матч «Арсенал» — ЦСКА. Встреча 22-го тура Российской Премьер-Лиги пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток прозвучит в 14:00 мск. На «Чемпионате» будет доступна платная прямая видеотрансляция матча.



Стоимость видеотрансляции — 149 рублей. На странице с трансляцией нажмите кнопку «Купить» и следуйте инструкциям. После успешной оплаты вы получите код доступа.



Прямая видеотрансляция матча «Арсенал» — ЦСКА на «Чемпионате»



Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).



«Чемпионат» также проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Арсенал» — ЦСКА.



ЦСКА в 21 матче набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (14) идёт на 15-м месте.