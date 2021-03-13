Агент Гурцкая: переход Кокорина — сделка шарлатанов. Хоть раз в жизни обманули иностранцев

Агент Тимур Гурцкая оценил трансфер нападающего Александра Кокорина в «Фиорентину» и назвал российских игроков, которые могут уехать выступать за границу.



«Переход Кокорина — прекрасная сделка шарлатанов. Судя по тому, как Кокорин играет в «Фиорентине». Хоть один раз в жизни мы обманули иностранцев. Шарлатан — тот, кто умудрился продать Александра за границу. Сейчас он не стоит ничего. Если бы ты поставил любого итальянца, воспитанника школы «Фиорентины», он бы тоже отдал 5 передач поперек поля. У него есть какие-то «покровители», люди, которые ему симпатизируют. Капелло и Манчини. Они сказали, что он отличный парень, и предложили взять в команду. В «Фиорентине» просто доверились. Не думаю, что Кокорин надолго задержится в Серии А.



Кто еще из российских игроков может уехать за границу? Думаю, молодые ребята. Мне нравится Фомин, например. Но он бы мог перейти не в топ-команду, конечно. Антон Миранчук мог бы уехать, Баринов в хорошую команду мог бы попасть. Лесовой мог бы поехать в Европу», — цитирует агента «Матч ТВ».

Кокорин не попал в заявку на следующий матч «Фиорентины»