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Ломовицкий изобразил ромбик после забитого мяча в ворота ЦСКА

Ломовицкий изобразил ромбик после забитого мяча в ворота ЦСКА
Футбол / РПЛ 0

Полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий изобразил ромбик после забитого мяча в ворота ЦСКА (перерыв, 2:0). На 45-й минуте игрок получил передачу от Владислава Пантелеева и отметился голом. Футболист является воспитанником московского «Спартака».

Александр Ломовицкий перешёл в тульский «Арсенал» из московского «Спартака» на правах аренды 1 октября прошлого года. За «Арсенал» в текущем сезоне 22-летний полузащитник провёл 23 игры, в которых забил четыре гола.

ЦСКА за 21 матч набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (42), замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (38). «Арсенал» (14) идёт в зоне вылета, на 15-м месте.

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