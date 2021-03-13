Эджуке: ЦСКА не смотрит на неудачную серию «Арсенала», каждый матч – новая история

Нападающий ЦСКА Чидера Эджуке поделился ожиданиями от предстоящего матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом».



«После победы над «Ахматом» нам важно продолжить в том же духе, тем более что мы приблизились к первому месту. Это делает игру в Туле очень важной. Не смотрим на неудачную серию соперника, каждый матч – новая история, так что мы будем предельно собранными», — цитирует Эджуке пресс-служба ЦСКА.



Сегодня, 13 марта, в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги тульский «Арсенал» примет московский ЦСКА. Встреча пройдёт на стадионе «Арсенал» в Туле. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 14:00 мск.



ЦСКА за 21 матч набрал 40 очков и занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Лидирует в чемпионате России «Зенит» (42), замыкает тройку лидеров московский «Спартак» (38). «Арсенал» (14) идёт в зоне вылета, на 15-м месте.

Группа болельщиков ЦСКА идёт на матч с «Арсеналом» в Тулу пешком