Марио Фернандеса увезли в больницу. У игрока ЦСКА подозрение на сотрясение мозга
Защитника ЦСКА Марио Фернандеса увезли в больницу после столкновения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», сообщил комментатор Михаил Меламед во время трансляции. У бразильца рассечение и подозрение на сотрясение мозга.
Напомним, на 21-й минуте встречи полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий нарушил правила на Фернандесе, наступив на голову бразильского футболиста. Игрок «армейцев» покинул поле на носилках. Вместо него вышел защитник Георгий Щенников.
Московский ЦСКА в 21 матче набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (14) идёт на 15-м месте. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — ЦСКА.
Рекомендуем вам
- 13 марта 2021
-
16:23
-
16:14
-
16:11
-
16:10
-
16:04
-
15:58
-
15:45
-
15:36
-
15:35
-
15:27
-
15:26
-
15:18
-
15:16
-
15:08
-
14:31
-
14:28
-
14:13
-
13:53
-
13:51
-
13:47
-
13:30
-
13:22
-
13:20
-
13:11
-
13:02
-
12:48
-
12:48
-
12:43
-
12:21
-
11:52
-
11:48
-
11:30
-
11:30
-
11:14
-
11:00
Партнерский контент
Рекомендуем вам