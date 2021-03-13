Марио Фернандеса увезли в больницу. У игрока ЦСКА подозрение на сотрясение мозга

Защитника ЦСКА Марио Фернандеса увезли в больницу после столкновения в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом», сообщил комментатор Михаил Меламед во время трансляции. У бразильца рассечение и подозрение на сотрясение мозга.

Напомним, на 21-й минуте встречи полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий нарушил правила на Фернандесе, наступив на голову бразильского футболиста. Игрок «армейцев» покинул поле на носилках. Вместо него вышел защитник Георгий Щенников.

Московский ЦСКА в 21 матче набрал 40 очков и занимает 2-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Тульский «Арсенал» (14) идёт на 15-м месте. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Арсенал» — ЦСКА.