Арбитр Федотов: пенальти в ворота ЦСКА назначили по делу
Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА (64-я минута, 2:0).
«Нарушение было, игрок ЦСКА попал сопернику по опорной ноге – это 11-метровый. VAR подсказал, что нарушение было внутри штрафной площади. Главное – Безбородов увидел, что нарушение было. Не стал гадать и назначил штрафной, дальше подсказал VAR. Пенальти в ворота ЦСКА назначили по делу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).
Ломовицкий изобразил ромбик после забитого мяча в ворота ЦСКА
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