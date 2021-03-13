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Арбитр Федотов: пенальти в ворота ЦСКА назначили по делу

Арбитр Федотов: пенальти в ворота ЦСКА назначили по делу
Футбол / РПЛ 0

Футбольный арбитр Игорь Федотов прокомментировал спорный эпизод в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Арсенал» — ЦСКА (64-я минута, 2:0).

«Нарушение было, игрок ЦСКА попал сопернику по опорной ноге – это 11-метровый. VAR подсказал, что нарушение было внутри штрафной площади. Главное – Безбородов увидел, что нарушение было. Не стал гадать и назначил штрафной, дальше подсказал VAR. Пенальти в ворота ЦСКА назначили по делу», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.

Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Владиславом Безбородовым из Санкт-Петербурга. Ассистенты — Роман Усачев (Ростов-на-Дону) и Алексей Стипиди (Краснодар). Резервный рефери — Анастасия Пустовойтова (Москва).

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