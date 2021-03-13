Пономарёв: ну их к черту, этот ЦСКА. Игрокам было наплевать на команду

Бывший футболист ЦСКА Владимир Пономарёв прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).



«Ну их к чёрту, этот ЦСКА. Не настроились на игру. Я думал, что «армейцы» легко возьмут Тулу, потому что у «Арсенала» команда разобранная. Но ЦСКА вышел абсолютно расслабленным на игру. Получили этот пенальти, глупый. Потом второй гол. Дивеев дал пробить. Действовал, как телега несмазанная. Игорёк Акинфеев тоже не вытащил. Ближний угол, его мяч. Не выручил. Очень много совершили ошибок. Расстроили меня. Рондон тоже непонятно чем занимался. Каждый играл сам за себя, а на команду было наплевать», — сказал Пономарёв в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.



Тульский «Арсенал» набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (40) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (42).

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