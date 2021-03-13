Гончаренко: большую роль сыграл пенальти в ворота ЦСКА. Это заставило нас торопиться

Главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко прокомментировал результат матча 22-го тура Российской Премьер-Лиги с тульским «Арсеналом» (1:2).



«Достаточно странная игра. Вроде сначала перетяг шёл. Затем, когда начали проигрывать, сбросили оковы — достаточно неплохо, особенно после минут 15-20 сыграли. Но сейчас у нас в чемпионате разница между победой и поражением минимальная. Вопрос — когда и куда качнётся этот маятник, в сторону победы или поражения. Конечно, большую роль сыграл пенальти в наши ворота. Это заставило нас торопиться, «Арсенал» тут же начал рьяно тянуть время. Но в концовке мы должны были, по крайней мере, сыграть вничью.



Наверное, только в концовке мы нашли сочетание игроков, которое надо было. Даже когда играли в равных составах, у нас пошли атаки какие-то. Наверное, путём перестановок. Марио — вынужденная замена. В центре поля не очень хорошо наши игроки выглядели. Соответственно, не хватало давления на защиту соперника. Мы знали, как играть. Может, нападающие моментами далеко находились друг от друга, но несколько эпизодов Чалов и Рондон сыграли. Вероятно, широковато находились крайние полузащитники, но соперника надо было растягивать», — сказал Гончаренко в эфире «Матч ТВ».

Пантелеев — о победе в матче с ЦСКА: спартаковская связка сработала