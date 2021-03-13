В ЦСКА прокомментировали травму Фернандеса

Защитник ЦСКА Марио Фернандес в матче с тульским «Арсеналом» (1:2) получил ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица.

«У Марио диагностированы ушиб и ссадины мягких тканей головы и лица. Сроки возвращения Фернандеса в общую группу будут определены позднее», — сообщает пресс-служба ЦСКА.

Напомним, на 21-й минуте встречи полузащитник тульского «Арсенала» Александр Ломовицкий нарушил правила на Фернандесе, наступив на голову бразильского футболиста. Игрок «армейцев» покинул поле на носилках. Вместо него вышел защитник Георгий Щенников. Позже стало известно, что Фернандеса увезли в больницу.



Тульский «Арсенал» набрал 17 очков и занимает 14-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Московский ЦСКА (40) — на втором месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (45).