Уилфрид Заха объяснил отказ вставать на колено перед началом матчей АПЛ

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха объяснил решение не вставать на колено перед матчем 28-го тура АПЛ с «Вест Бромвич Альбион». Сразу после стартового свистка футболист сделал заявление через своих менеджеров.
«Моё решение стоять, держа руки за спиной, и не преклонять колено перед матчем было известно уже пару недель. Здесь нет правильного или неправильного решения. Лично я чувствую, что жест с коленом стал частью предматчевого распорядка. Сейчас не имеет значения, встаём мы на колено или просто стоим, некоторые из нас по-прежнему получают оскорбления.
Я знаю, что в английской Премьер-лиге и других органах власти ведётся работа по внедрению изменений, и я уважаю это. Я также полностью уважаю своих партнёров по команде и футболистов из других клубов, которые продолжают преклонять колени.
Как обществу, считаю, нам надо поощрять лучшее образование в школах. Компании, работающие в социальных сетях, должны принимать более решительные меры против людей, которые оскорбляют других в интернете, а не только футболистов», – приводит слова Заха The Telegraph.
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После первого тайма матча «Кристал Пэлас» — «Вест Бромвич» хозяева лидируют со счётом 1:0.
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