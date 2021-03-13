Дубль Бензема принёс «Реалу» волевую победу над «Эльче»

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своём поле переиграл «Эльче» — 2:1.
Первый гол на 61-й минуте забил защитник гостей Даниэль Кальво. Сравнял счёт на 73-й минуте Карим Бензема ударом головой с линии вратарской после подачи Луки Модрича. На 91-й минуте Бензема ударом с лёта после скидки грудью Родриго принёс своей команде победу.
Отметим, что в этом матче впервые после перерыва, связанного с травмой и операцией на колене, появился Серхио Рамос. Он вышел в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте. А на 75-й минуте — также после травмы — на поле в составе мадридского клуба вернулся Эден Азар.
«Реал» благодаря этой победе опередил в таблице Примеры «Барселону», набрав 57 очков и выйдя на второе место. «Эльче» находится на 17-й позиции. Лидером чемпионата остаётся «Атлетико» с 62 очками.
- 13 марта 2021
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