Дубль Бензема принёс «Реалу» волевую победу над «Эльче»

В матче 27-го тура чемпионата Испании мадридский «Реал» на своём поле переиграл «Эльче» — 2:1.



Первый гол на 61-й минуте забил защитник гостей Даниэль Кальво. Сравнял счёт на 73-й минуте Карим Бензема ударом головой с линии вратарской после подачи Луки Модрича. На 91-й минуте Бензема ударом с лёта после скидки грудью Родриго принёс своей команде победу.

Отметим, что в этом матче впервые после перерыва, связанного с травмой и операцией на колене, появился Серхио Рамос. Он вышел в стартовом составе и был заменён на 61-й минуте. А на 75-й минуте — также после травмы — на поле в составе мадридского клуба вернулся Эден Азар.

«Реал» благодаря этой победе опередил в таблице Примеры «Барселону», набрав 57 очков и выйдя на второе место. «Эльче» находится на 17-й позиции. Лидером чемпионата остаётся «Атлетико» с 62 очками.