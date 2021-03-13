В «Спартаке» сообщили о характере травм Мозеса и Ларссона
Директор департамента по связям с общественностью «Спартака» Антон Фетисов прокомментировал травмы Виктора Мозеса и Джордана Ларссона в матче с «Динамо» (2:1).
«У Мозеса повреждение боковой связки левого коленного сустава. Не страшно. Нужно дообследование. Что касается Ларссона, то у него сильный ушиб, нужно дообследование», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Максимом Пахомовым.
В матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» переиграл «Динамо». Встреча проходила на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» и завершилась со счётом 2:1.
«Спартак» в 22 матчах набрал 41 очко и вышел на второе место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. «Динамо» (36) — на пятом месте.
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