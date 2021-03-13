Мостовой: даже если Тедеско возьмёт титул со «Спартаком», он всё равно должен уйти

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой прокомментировал победу в матче с «Динамо» (2:1).

«Спартак» превзошёл «Динамо» и по праву победил. У бело-голубых перспективная команда, но надо набираться опыта. До игры взглянул на составы команд: у «Динамо» шесть человек по 20 лет… Совсем нет опыта. Как раз неопытность и привела к поражению: потерялся один, второй… Помните, что привело к пенальти? Молодой футболист потерял мяч в простой ситуации, а потом вы всё знаете. Если говорить о пенальти, после прострела мяч сначала попадает в ногу, затем рикошетом в руку. Защитник же не играет рукой, даже не видит мяча. У нас уже были такие эпизоды, лично видел, поэтому по судейскому закону ставят на точку. Не совсем понимаю эти правила.



«Спартак» остаётся в чемпионской гонке, ещё ничего не потеряно. «Зенит» теряет очки, ЦСКА тоже неожиданно проиграл в Туле. Да и «армейцы» продолжают борьбу за чемпионство, как и «Локомотив».



Если Тедеско возьмёт титул, он всё равно должен уйти. Он сам сказал: «Я ухожу». Если говоришь — должен уходить. Я, кстати, один из тех, кто не понимал, зачем он всё это говорит. Зимой ещё предположил, что если после зимней паузы «Спартак» начнёт побеждать, все будут упрашивать его остаться? Сейчас это и происходит. Хинкель, например, стоит спокойно на бровке, про него никто ничего не говорит. Нормально себе стоит, не бегает, не прыгает, ни с кем не ругается… Да ещё и «Спартак» побеждает. Хинкель в роли главного тренера? Трудно верится. Ситуация такая, что он пришёл вместе с Тедеско. Если уходит Доменико, то должен уйти и Хинкель. Но жизнь такая, что всё может поменяться. Если он останется — нормально. Найдут другого — ничего страшного», — сказал Мостовой в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Салаватом Муртазиным.