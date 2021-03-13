Сульшер назвал игрока «МЮ», который напоминает ему себя самого

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Уле-Гуннар Сульшер ответил на вопрос болельщика, кто из нынешнего состава «красных дьяволов» сильнее всего похож на него самого времён игровой карьеры в составе английского клуба.



«Так много критериев, по которым можно сравнивать. Это должно зависеть от менталитета, подхода к делу или технических атрибутов? Думаю, что Мейсон Гринвуд — тот, кто больше всего напоминает обо мне самом как о финишёре и бомбардире. Нам с ним следовало бы устроить соревнование, чтобы увидеть, кто будет самым точным финишёром!» — приводит слова Сульшера официальный сайт «Манчестер Юнайтед».



Уле-Гуннар Сульшер выступал в качестве футболиста за «МЮ» с 1996 по 2007 годы, а главным тренером стал в 2018 году. С 2008 по 2011 годы он возглавлял молодёжную команду «дьяволов». 19-летний Гринвуд – воспитанник клуба.