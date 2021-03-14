Джон Стоунс открыл счёт в матче «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Видео

На стадионе «Крэйвен Коттедж» в Лондоне проходит заключительный матч субботней программы 28-го тура английской Премьер-лиги «Фулхэм» — «Манчестер Сити». Идёт 58-я минута встречи, счёт 2:0 в пользу подопечных Хосепа Гвардиолы.



На 47-й минуте латераль «Сити» Жоау Канселу исполнил подачу со штрафного с левого фланга атаки на линию вратарской, где защитник «горожан» Джон Стоунс сумел всех опередить и ударом в касание переправил мяч в сетку.

Видео гола Джона Стоунса

Это четвёртый гол 26-летнего англичанина в нынешнем розыгрыше АПЛ.



Лондонский «Фулхэм» в 28 матчах набрал 26 очков и занимает 18-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2020/2021, лишь по дополнительным показателям уступая «Брайтон энд Хоув Альбион». «Манчестер Сити» (68) — на первом месте.