Мозес крутил сальто, Тедеско праздновал за стеклом. «Динамо» — «Спартак»: фото дерби

13 марта в Москве на стадионе «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги «Спартак» одержал победу над «Динамо». Встреча завершилась со счётом 2:1 в пользу гостей.

Тренер «Спартак» Андреас Хинкель прокомментировал результат матча:



«Сегодня было отличное дерби. Обе команды показали интенсивный футбол, контролировали игру, но пропустили первыми. Мы чувствовали, что можем продолжать давить. Заставили игроков «Динамо» ошибиться, получили пенальти. Имели хорошие моменты. Надо отдать должное сопернику, у них тоже было много моментов. Максименко здорово сыграл», — передаёт слова Хинкеля корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

Лучшие кадры с матча «Динамо» — «Спартак» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Эдгара Брещанова.