Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

«Шеффилдом» до конца сезона будет управлять тренер молодёжной команды

«Шеффилдом» до конца сезона будет управлять тренер молодёжной команды
Футбол / Англия 0
Аудио-версия:

Пол Хекингботтом назначен тренером «Шеффилд Юнайтед» после увольнения Криса Уилдера.

Помощником Хекингботтома станет Алан Книлл, который был ассистентом и при Уилдере. Также в тренерский штаб «клинков» войдёт Джейсон Тиндалл — бывший тренер «Борнмута».

Хеккингботтом с июля прошлого года был тренером молодёжной команды «Шеффилда» до 23 лет. Ранее он руководил «Хибернианом» и «Барнсли». Хеккингботтом начнёт руководить командой уже в сегодняшнем матче с «Лестер Сити». В клубе отмечают, что он будет руководить командой до конца сезона.

«Для меня большая честь руководить этим клубом, и я благодарю совет директоров за оказанное мне доверие. У нас много работы, но у нас есть отличные тренеры, каждый из которых принесёт ценные знания и опыт, и мы надеемся, что мощно закончим сезон», — приводит слова Хеккингботтома сайт «Шеффилда».

Накануне клуб объявил о расставании с Крисом Уилдером, возглавлявшем команду почти пять лет и выведшем её в АПЛ из Лиги 1 – третьего по силе дивизиона Англии. «Шеффилд» сейчас занимает последнее место в таблице чемпионата.

Крис Уилдер покинул пост наставника «Шеффилд Юнайтед»
Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021