«Шеффилдом» до конца сезона будет управлять тренер молодёжной команды

Пол Хекингботтом назначен тренером «Шеффилд Юнайтед» после увольнения Криса Уилдера.



Помощником Хекингботтома станет Алан Книлл, который был ассистентом и при Уилдере. Также в тренерский штаб «клинков» войдёт Джейсон Тиндалл — бывший тренер «Борнмута».



Хеккингботтом с июля прошлого года был тренером молодёжной команды «Шеффилда» до 23 лет. Ранее он руководил «Хибернианом» и «Барнсли». Хеккингботтом начнёт руководить командой уже в сегодняшнем матче с «Лестер Сити». В клубе отмечают, что он будет руководить командой до конца сезона.



«Для меня большая честь руководить этим клубом, и я благодарю совет директоров за оказанное мне доверие. У нас много работы, но у нас есть отличные тренеры, каждый из которых принесёт ценные знания и опыт, и мы надеемся, что мощно закончим сезон», — приводит слова Хеккингботтома сайт «Шеффилда».



Накануне клуб объявил о расставании с Крисом Уилдером, возглавлявшем команду почти пять лет и выведшем её в АПЛ из Лиги 1 – третьего по силе дивизиона Англии. «Шеффилд» сейчас занимает последнее место в таблице чемпионата.

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