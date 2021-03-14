В Англии игрок, забив бывшему клубу, закричал в лицо выгнавшему его из команды тренеру

Полузащитник клуба английской Лиги 2 «Ньюпорт» Кевин Эллисон наорал на выгнавшего его из «Моркама» тренера Дерека Адамса после того, как забил в ворота бывшей команды.
«Моркам» и «Ньюпорт» встречались накануне в рамках 36-го тура Лиги 2. 42-летний Эллисон ранее на протяжении девяти лет играл в «Моркаме». Но после того, как тренером команды в 2019 году стал Дерек Адамс, Элиссон потерял место в составе и вынужден был тренироваться самостоятельно вне команды до конца контракта. Летом прошлого года он в качестве свободного агента присоединился к «Ньюпорту».
Во вчерашней игре Эллисон вышел на замену и уже через 10 минут при счёте 2:1 в пользу своей команды забил третий гол. После этого он на радостях подбежал к стоявшему практически неподвижно на бровке Адамсу и закричал ему в лицо.
- 14 марта 2021
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