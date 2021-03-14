Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам
Показать ещё Все новости
Все новости
«Локомотив» — «Сочи». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
18:50 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Футбол / Новости /

Уткин сравнил избиение игрока «Локомотива» с историей Кокорина и Мамаева

Уткин сравнил избиение игрока «Локомотива» с историей Кокорина и Мамаева
Футбол / Прочие турниры 0
Аудио-версия:

Журналист Василий Уткин отреагировал на историю с избиением игрока юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева, на которого накануне после матча ЮФЛ-2 напали футболисты «Чертаново».

«Эта история столь же омерзительна, сколь и проста. Особенно для тех, кто следит за футболом.
Это же кокоринская статья. Здоровью причинен легкий вред, отягощение — совершено группой лиц, которые действовали по сговору.

Ну, то есть в случае с Мамаевым и Кокориным все понимали, что сговора не было и не могло быть. В частности. Да и вреда здоровью в общем-то тоже, потому что стулом в присущем Александру стиле — не попали. А здесь всё налицо. Чертановские по некоей причине сговорились, дождались после игры и отмолотили парня. Это статья, ребятки. Два года вам светит, хоть кого спросите», — написал Уткин в своём телеграм-канале.

Комментарии (0)
Рекомендуем вам
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
Рекомендуем вам
© championat.com 2000–2021