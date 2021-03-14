Уткин сравнил избиение игрока «Локомотива» с историей Кокорина и Мамаева

Журналист Василий Уткин отреагировал на историю с избиением игрока юношеской команды «Локомотива» Максима Шнапцева, на которого накануне после матча ЮФЛ-2 напали футболисты «Чертаново».
«Эта история столь же омерзительна, сколь и проста. Особенно для тех, кто следит за футболом.
Это же кокоринская статья. Здоровью причинен легкий вред, отягощение — совершено группой лиц, которые действовали по сговору.
Ну, то есть в случае с Мамаевым и Кокориным все понимали, что сговора не было и не могло быть. В частности. Да и вреда здоровью в общем-то тоже, потому что стулом в присущем Александру стиле — не попали. А здесь всё налицо. Чертановские по некоей причине сговорились, дождались после игры и отмолотили парня. Это статья, ребятки. Два года вам светит, хоть кого спросите», — написал Уткин в своём телеграм-канале.
- 14 марта 2021
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