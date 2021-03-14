Эдегор: важно избежать бойкота ЧМ-2022. Но хорошо, что идут подобные обсуждения

Полузащитник мадридского «Реала» Мартин Эдегор, находящийся в аренде в лондонском «Арсенале», поделился мнением о возможном бойкоте чемпионата мира – 2022 в Катаре.



«Считаю то, что сейчас происходит в Норвегии, очень хорошо – в плане интереса. Особенно с учётом того, что гуманитарными вопросами заинтересовалось большое количество людей, которым небезразличен такой сложный вопрос. В Катаре также происходит много хорошего. Нужно обсудить, как добиться изменений. Лично я считаю важным избежать бойкота.



Есть и другие способы усилить послание, но очень хорошо, что сейчас идут обсуждения. Наша страна не была на чемпионате мира более 20 лет. Если бы мы бойкотировали этот турнир сейчас, ещё до того, как началась квалификация, то я не уверен, что этот шаг получил бы много внимания. Думаю, есть другие способы усилить послание. Но очень хорошо, что идёт обсуждение, и что очень многие в Норвегии беспокоятся. Я горжусь тем, что являюсь норвежцем», – сказал Эдегор.



Ранее британский таблоид The Guardian сообщил, что более 6700 рабочих-мигрантов из Индии, Пакистана, Непала, Бангладеш и Шри-Ланки погибли в Катаре с декабря 2010 года на стройках объектов ЧМ-2022.

«Роскошный праздник на могилах». Немецкие фанаты призвали бойкотировать ЧМ-2022 в Катаре