В Эстонии бразильского тренера обвинили в изнасиловании. Клуб встал на его защиту

Эстонский футбольный союз возбудил дисциплинарное дело против бразильского тренера Жетулио Аурелио Фредо и клуба «Нымме Калью». Фредо обвиняется в домогательстве к несовершеннолетней футболистке Биргит Тикк.



Тикк играла в женской команде «Нымме Калью» до лета 2014 года и ушла в возрасте 17 лет. Она брала частные тренировки у Аурелио, но в какой-то момент у неё возникли проблемы с поясницей, после чего тренер пригласил её на массаж. Футболистке это показалось странным, но она предполагала, что туда ходят и другие девушки.

«Когда он делал массаж, он стянул с меня штаны. Я не знала, что делать в этой ситуации. Я не осмелилась сопротивляться ему, потому что не знала его так хорошо и боялась, что он может начать меня насиловать. Он массировал меня и внезапно сжал меня между ног. Я спросила: «Что за...?» Он прекратил», — приводит слова Тикк Rus.Postimees.ee.



Также бразильца обвинили в том, что он изнасиловал другую девушку — Миа Белле Трисну, когда ей было 14 лет. Однако в клубе на это ответили, что знали об их отношениях и что они были основаны на обоюдном согласии.

«Обвинения одной из девушек в адрес нашего многолетнего и уважаемого тренера, несомненно, стали большим сюрпризом. Фредо был так шокирован и удивлён, что даже не мог подобрать слов. Они были в отношениях семь лет, и отношения основывались на взаимопонимании и соглашении и продолжались ещё несколько лет после того, как девушка достигла совершеннолетия. Так что мы, мягко говоря, шокированы подозрениями, которые она высказала 13 лет спустя», — сказала исполнительный директор «Нымме Калью» Эхте Эаметс. Тем не менее клуб на время расследования приостановил договор с тренером.



Генеральный секретарь Эстонского футбольного союза Анне Рей отметила: «В ходе расследования была собрана информация, подтверждающая подозрения, возникшие на основании материалов, опубликованных в прессе. Важно, чтобы жертвам хватало смелости сообщать о случившемся, а в этой ситуации таких людей было несколько».