«Лестер» разгромил «Шеффилд Юнайтед» благодаря хет-трику Ихеаначо

На стадионе «Кинг Пауэр» в Лестере состоялся матч 28-го тура АПЛ «Лестер Сити» — «Шеффилд Юнайтед». Встреча завершилась разгромной победой хозяев со счётом 5:0.
Первый гол был забит на 39-й минуте матча — нападающий «Лестера» Джейми Варди, находясь в чужой штрафной, опередил защитника и прострелил низом на дальнюю штангу, где уже никто не мешал Келечи Ихеаначо поразить открытый угол ворот.
На 64-й минуте вингер «лисов» Марк Олбрайтон убежал в контратаку, перевёл мяч в центр на нападающего Айосе Переса, который поразил дальний угол ворот «клинков».
Через пять минут Джейми Варди передачей в касание отрезал всю оборону гостей, а Келечи Ихеаначо аккуратным ударом с ходу оформил дубль, направив мяч в угол ворот.
Видео второго гола Келечи Ихеаначо в матче с «Шеффилд Юнайтед»
На 78-й минуте Келечи Ихеаначо оформил хет-трик.
Видео третьего гола нигерийского нападающего «лисов» в матче
Окончательный счёт был установлен на 80-й минуте — Джейми Варди получил передачу у края штрафной, ушёл под острый угол и нанес удар — мяч от ноги защитника «клинков» Этана Ампаду залетел в ворота.
Видео автогола в матче «Лестер» — «Шеффилд Юнайтед»
«Лестер» в 29 матчах набрал 56 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице английской Премьер-лиги. «Шеффилд Юнайтед» (14) — на последнем, 20-м месте.
- 14 марта 2021
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