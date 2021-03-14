Гендиректор «Рубина» — о Макарове: знал, что будет так. Не просто так мы за него сражались

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал игру Дениса Макарова в последних матчах
«Макаров очень хорош. Я знал, что будет так. Не просто так мы за него боролись и сражались. Удар? Ох не знаю, откуда у него это. Может, и от бога. Но он и с тренерами много работает, на тренировках постоянно его отрабатывает. Очень хорош. У него и справа удар есть. Сегодня вон как дал, Беленов только спас», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.
Казанский «Рубин» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде одержал победу над «Уфой» – 3:0. Счёт на 30-й минуте шикарным кручёным ударом из-за штрафной открыл Денис Макаров. На 42-й минуте Хвича Кварацхелия удвоил преимущество казанцев. Третий гол гости забили на 74-й минуте — Макаров и Илья Самошников разыграли «стеночку», и второй поразил ворота.
- 14 марта 2021
-
19:44
-
19:24
-
19:23
-
19:15
-
19:10
-
19:04
-
19:03
-
18:55
-
18:55
-
18:53
-
18:49
-
18:43
-
18:35
-
18:26
-
18:21
-
18:16
-
17:57
-
17:53
-
17:52
-
17:26
-
17:25
-
17:10
-
16:58
-
16:53
-
16:52
-
16:37
-
16:32
-
16:30
-
16:30
-
16:24
-
16:14
-
16:08
-
16:06
-
16:00
-
15:53