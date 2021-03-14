Гендиректор «Рубина» — о Макарове: знал, что будет так. Не просто так мы за него сражались

Генеральный директор «Рубина» Рустем Сайманов прокомментировал игру Дениса Макарова в последних матчах



«Макаров очень хорош. Я знал, что будет так. Не просто так мы за него боролись и сражались. Удар? Ох не знаю, откуда у него это. Может, и от бога. Но он и с тренерами много работает, на тренировках постоянно его отрабатывает. Очень хорош. У него и справа удар есть. Сегодня вон как дал, Беленов только спас», — сказал Сайманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Казанский «Рубин» в матче 22-го тура Российской Премьер-Лиги на выезде одержал победу над «Уфой» – 3:0. Счёт на 30-й минуте шикарным кручёным ударом из-за штрафной открыл Денис Макаров. На 42-й минуте Хвича Кварацхелия удвоил преимущество казанцев. Третий гол гости забили на 74-й минуте — Макаров и Илья Самошников разыграли «стеночку», и второй поразил ворота.